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İşbir sentetik ne zaman işlem görecek? İşbir sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.11.2021
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İşbir sentetik ne zaman işlem görecek? İşbir sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...

İşbir sentetik ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Talep toplama sürecinde şirketin sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Ek satış gerçekleşirse halka açıklık oranı yüzde 21.93’ü olacak. İşte, İşbir sentetik ne zaman işlem görecek? İşbir sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...

İşbir sentetik ne zaman işlem görecek? İşbir sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşbir Sentetik'in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18.27'si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek satış gerçekleşirse halka açıklık oranı yüzde 21.93'ü olacak. 2021 halka arzlar bakımından hareketli olurken, İşbir Sentetik halka arz sürecine de yoğun ilgi gösteriliyor. İşte, İşbir sentetik ne zaman işlem görecek?

İŞBİR SENTETİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Garanti Yatırım'dan yapılan açıklamada İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. halka arzında 11,85 TL fiyattan 31 milyon adet hissenin halka arz edildiği belirtildi.

Halka arzda sunulan hisselerin yüzde 36,4'ü yurtiçi bireysellere, yüzde 32,1'i, yurtiçi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 29,8'i yurtiçi kurumsallara, yüzde 1,7'si ise şirket çalışanlarına dağıtıldı. Açıklamada, yurtdışı kurumsal yatırımcılardan talep gelmediği bildirildi.

İŞBİR SENTETİK HALKA ARZ DETAYLARI!

Halka arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz olacak şirketin, talep toplama tarihleri de belli oldu.

Buna göre İşbir Sentetik, 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplayacak. Halka arz talep toplama fiyatı 11,85 TL, Borsa kodu ise "ISSEN" olarak belirlenmiş durumda.

Halka arzla birlikte İşbir Sentetik'in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL'den 141.465.993,92 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal değerli 1.550.000.000 adet payın sermaye artırımı yoluyla, 10.350.000 TL nominal değerli 1.035.000.000 adet payın ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor.

İşbir Sentetik'in toplamda 25.850.000 TL nominal değerli 2.585.000.000 adet payının halka arzı sonrasında fazla talep gelmesi durumunda ise halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde 20'sine tekabül eden 5.170.000 TL nominal değerli 517.000.000 adet payın da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.

Halka arz sonrasında İşbir Sentetik'in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27'si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,93'ü olacak.

Halka arz edilen payların ek satış hariç yüzde 35'inin Yurt içi Bireysel, yüzde 2'sinin Şirket Çalışanları, yüzde 30'unun Yurt içi Kurumsal, yüzde 23'ünün Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara ve yüzde 10'unun Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğünün ise halka arz büyüklüğünün yüzde 50'sine kadar olması kararlaştırıldı.

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