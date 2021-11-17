EYT’li için iki formül! Tek seferlik borçlanma ile emeklilik imkanı

Emeklilikte yaşa takılan kesim için bir çalışma yürütüldüğünü anımsatan Palandöken, "Esnafımız unutulmamalı. Esnafımız 9 bin günü doldurmak zorundayken, SSK'lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyor. Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve sanatkar olmak bir dezavantaj olmamalı. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli" ifadesini kullanıyor.

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