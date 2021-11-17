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EYT'li için iki formül! Tek seferlik borçlanma ile emeklilik imkanı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2021
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EYT’li için iki formül! Tek seferlik borçlanma ile emeklilik imkanı

EYT'linin gözü kulağı emeklilikle ilgili yapılması beklenen düzenlemelerde. EYT'lilerin emekliliği ile ilgili sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışma merakla beklenirken, esnaf için 2 talep masada: Prim 7200’e çekilsin. Vergi kaydı olan borçlanma yapabilsin... İşte EYT'linin merak ettiği tüm detaylar...

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan, prim-yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açacak çalışma, büyük heyecana yol açtı.

Hem SSK'lılar hem de Bağ-Kur'lular heyecanlı bekleyiş içerisine girdi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yapılması, kimleri ilgilendirdiğinin tespitinin yapılması ve şartların belirlenmesi gerekiyor.

SSK'lılar için ayrı, Bağ-Kur'lular için ayrı, memurlar için ayrı çalışma yapılması bekleniyor.

Esnafın iki konuda talebi bulunuyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi; fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor. Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı" diyor.

Emeklilikte yaşa takılan kesim için bir çalışma yürütüldüğünü anımsatan Palandöken, "Esnafımız unutulmamalı. Esnafımız 9 bin günü doldurmak zorundayken, SSK'lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyor. Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve sanatkar olmak bir dezavantaj olmamalı. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli" ifadesini kullanıyor.

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