Altın fiyatları son dakika: 16 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak?
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Güne yükselişle başlayan gram altın 610-615 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından yatırımcılar son gelişmeleri yakından takip etmeyi başladı. Yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, altın için doğru alım-satım zamanının ne zaman olduğunu araştırıyor. Bu kapsamda uzman yorumları ön plana çıkıyor. Peki, 16 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak? İşte haberin detayları...
Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? Kasım ayında tarihin en yüksek seviyesine çıkan altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik gramı fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, altın fiyatları ne olacak? İşte 16 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 16 Kasım canlı altın fiyatları:
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili görüşlerini açıkladı. İşte 16 Kasım altın yorumları:
Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş
Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altında yatay bir seyir takip ettik. Yeniden %1,60 üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizi ve yükselişini 95,50 üzerine taşıyan dolar endeksi ile birlikte yukarı yönlü hareketine ara veren ons altın, dün 1856$ – 1870$ seviyeleri arasında işlem görmesinin ardından günü 1863,27$ seviyesinden yatay tamamladı. Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1866,92$ seviyesinden işlem görüyor. Ons altında 1850$ seviyesi üzerindeki hareketin korunup korunmayacağını takip ediyoruz, zira yükselişin devam edebilmesi için bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor.
Ons altınında 1850$ üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda yükseliş eğilimini koruması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1872$, 1885$ ve 1891$ dirençlerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 1860$, 1830$ ve 1815$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda yer alıyor. Bugün yurt dışında Euro Bölgesi 3Ç21 Büyüme verileri, ABD Ekim Perakende Satışlar, ABD Ekim Sanayi Üretimi & Kapasite Kullanım Oranı verileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın ve bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları takip edilecek.
Vakıf Yatırım
ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından, reel getirinin hızlı şekilde aşağı gelmesi ons altında alımları tetikledi. Önemli direnç olarak izlediğimiz 1.835 seviyesini aşan altında, bu seviye üzerinde kalındıkça kısa vadede yukarı denemelerin süreceğini düşünüyoruz. 1.870-1.900 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Şeker Yatırım
Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1872 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satışlar artabilir. Bu durumda 1854 ve 1840 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1872 noktasından sonra 1881 seviyesi direnç oluşturabilir.
Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1867 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar giderek güçlenirken ons altının gücü törpüleniyor. Bu sabah Endeksi 95.50 seviyesini gördü. ABD 10 yıllıkları ise %1,60'a kadar yükseldi. Haber akışının sakin olması ons altında fiyatlamaların Dolar ile olan korelasyonunu artırıyor. Bugün Euro Bölgesi'nden enflasyon gelecek olan enflasyon verisi ile ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri izlenecek.
Teknik Analiz: Ons altın yükselen kanal içerisindeki hareketini ve kanalın üst bandından baskılanmayı sürdürüyor. Değerli metalde teknik görünüm güçlü. Düşüşler alımlarla karşılanıyor. Yükselen kanalın üst bandına denk gelen 1871 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviye yakınlarında alım yönlü pozisyon açmak riskli olabileceğinden temkinli olmakta fayda var. Geri çekilmelerde dünün en düşük seviyesi olan 1856 ve 1840 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Destekler: 1856 / 1840 / 1830
Dirençler: 1871 / 1885 / 1900
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