Altın fiyatları son dakika: 16 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak?

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? Kasım ayında tarihin en yüksek seviyesine çıkan altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik gramı fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, altın fiyatları ne olacak? İşte 16 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 16 Kasım canlı altın fiyatları:

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili görüşlerini açıkladı. İşte 16 Kasım altın yorumları: