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Son dakika: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2021
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Son dakika: Borsa İstanbul’dan tarihi rekor

Son dakika haberleri... BIST 100 Endeksi 1.608,54 puanla tarihinin en yüksek kapanışını yaparak rekor kırdı. BIST 100 Endeksi, 17 Mart'ta 1.589 puana çıkarak TL bazında rekor kırmış ve günü 1.574 puandan kapatmıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,37 artışla 1.589,43 puandan başlarken, ilerleyen dakikalarda yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek gün içi rekorunu kırdı.

BIST 100 endeksi tarihi rekor seviyesini 1.608,54 puana taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Borsa İstanbul’dan tarihi rekor BORSA İSTANBUL'DAN TARİHİ REKOR

SON REKOR 17 MART'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

BIST 100 Endeksi, 17 Mart'ta 1.589 puana çıkarak TL bazında rekor kırmış ve günü 1.574 puandan kapatmıştı.

CUMA GÜNÜ REKOR KAPANIŞ YAPMIŞTI

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü 1.586 puana çıkarak rekor sonrası en yüksek seviyeyi gördü ve günü 1.583 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

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