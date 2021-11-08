Son dakika: Borsa İstanbul’dan tarihi rekor

CUMA GÜNÜ REKOR KAPANIŞ YAPMIŞTI

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü 1.586 puana çıkarak rekor sonrası en yüksek seviyeyi gördü ve günü 1.583 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.