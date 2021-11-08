Son dakika: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
Son dakika haberleri... BIST 100 Endeksi 1.608,54 puanla tarihinin en yüksek kapanışını yaparak rekor kırdı. BIST 100 Endeksi, 17 Mart'ta 1.589 puana çıkarak TL bazında rekor kırmış ve günü 1.574 puandan kapatmıştı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,37 artışla 1.589,43 puandan başlarken, ilerleyen dakikalarda yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek gün içi rekorunu kırdı.
BIST 100 endeksi tarihi rekor seviyesini 1.608,54 puana taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
SON REKOR 17 MART'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ
BIST 100 Endeksi, 17 Mart'ta 1.589 puana çıkarak TL bazında rekor kırmış ve günü 1.574 puandan kapatmıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kredi faiz oranlarında indirim! Oranlar yeniden güncellendi! 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...
- Pandemi destek 4. faz ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım E Devlet başvuru sonucu sorgulama
- Yeni maaşlarda 714 TL artış! SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber! 3397 TL ek ödeme de var...
- Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Yüzde 2 formülü öne çıktı! EYT'li için Almanya sistemi...
- SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor! Dilekçe veren parasını alabiliyor! 5 yıl süresi dahilinde...
- Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor?
- Son dakika açıklaması: Uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi, ertelendi mi? 9 Kasım uçuşları...
- Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- Alparslan Büyük Selçuklu Cevher Hatun kimdir, gerçek adı ne? Esila Umut kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı...
- Arabuluculuk sınavı sonuçları sorgulama! Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı yeniden değerlendirme sonuçları!
- Kabine toplantısı bitti mi? 8 Kasım Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret...
- İş arayanları ilgilendiren haber! İŞKUR'dan aylık 3.450 liraya varan ödeme! Başvuru yapmak oldukça kolay