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EYT için taban yaş kaç? Bağ-Kur'lu olanlar EYT kapsamında mı? 10 soruda EYT kılavuzu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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EYT için taban yaş kaç? Bağ-Kur’lu olanlar EYT kapsamında mı? 10 soruda EYT kılavuzu

Milyonlarca EYT'li emekliliğin yolunu açacak olan çalışmanın sonucunu bekliyor. Peki, EYT için taban yaş kaç? Sadece SSK'lılar mı EYT kapsamında? Hangi formülün kullanılacağı ve kimleri kapsayacağı merak konusu. İşte EYT'linin arattığı tüm soruların cevapları...

EYT'li gözünü çalışmalara çevirdi. EYT'linin temelde arattığı 10 soru var. İşte EYT'li için rehber mahiyeti taşıyan haberin detayları.

1- EYT çalışması kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

2- Ne zaman Meclis'e gelecek?

Bütün çalışmalar tamamlandıktan ve alternatifler arasından birisi seçildikten sonra taslak hazırlanarak Meclis'e sevk edilecek. Ardından da yasalaşma ve yönetmeliklerle uygulanma süreci başlayacak.

3- Çalışmalar ne zaman tamamlanacak?

EYT çalışmalarının 2022 yılı bitmeden tamamlanması bekleniyor.

4- Hangi formüller gündemde?

Burada birkaç formül üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yılını ve primini doldurup yaş şartını yerine getirmeyi bekleyenlerin bu şarta bakılmadan emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

Bu durumda işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanlar ve erkekler için 25 yıl süresini (2021'e göre 1996 ve öncesinde sigortalı olanlar bu şartı tamamladı), kadınlar için 20 yıl süresini (1999 öncesi sigortalı olanlarda bu süre doldu) geçenler kapsama giriyor. Bunun yanında 3600 gün ile kısmi emeklilik formülü de var. Almanya ve Finlandiya'da uygulanmış olan belli oranda kesinti ile maaş bağlanması da bir formül olarak duruyor.

5- Emeklilik için yaş sınırı olacak mı?

Ankara kulislerinden gelen haberlere göre emeklilik için 50 ve üzeri yaş şartı getirilmesi de değerlendiriliyor.

6- Sadece SSK'lıları mı kapsayacak?

Sadece SSK'lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde. Her kesim için ayrı çalışma yapılması bekleniyor.

7- Esnaf için hangi formüller gündemde?

Esnafın emekli olabilmesi için 9000 gün prim gerekiyor. Esnaf 7200'e çekilmesini istiyor.

8- Kaç kişi yararlanacak?

Kapsam belirlendiğinde yararlanacak kişi sayısı da belli olacak. Böylece konunun mali boyutu da ortaya çıkarılmış olacak.

9- Maaş nasıl hesaplanacak?

Maaş hesapları diğer emekliler gibi üç dönem olarak yapılacak. Buna göre 2000 öncesi, 2000-2008 (10. ay) arası ve 2008'in 10. ayından sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak.

10- EYT bekleyenlerin yaş ortalaması kaç?

EYT olarak ifade edilen grubun yaş ortalamasının yaklaşık 48-49 bandında olduğu biliniyor.

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