Zonguldak’ta gençlere örnek girişim! Emekli maaşının 2 katını kazanıyor

MAVİ YUMURTA

Üretici Ayşe Koç, her yıl yeni fikirler denediğini ve pazardan hiçbir şey almadığını, bir çok ürün yetiştirdiğini aktardı. Mavi yumurta ile ilgili de bilgiler veren Koç şunları söyledi:

"Mavi - yeşil yumurtayı Türkiye'ye yayanlardan birisiyiz. İlk önce 8 tane vardı, baktım iyi gelir getirmeye başladı. Eşime bunları çoğaltmamız gerekiyor, ekonomiye katkıda bulunmamız gerekiyor dedim. Daha sonra mavi yeşil yumurtlayan tavuklarımızı çoğalttık. Azerbaycan dahil, Kars, Muş, Edirne, Türkiye'nin her tarafına yaymaya başladık. Daha sonra alternatif aramaya başladım. Organik elma sirkesi, karışık turşular, gelir getiren, evimize katkıda bulunan şeyler diye düşündüm. Sonrasında daha farklı girişimlere başladım. Mahallede arkadaşları toplayarak kışlık yufka, mantı, çorbalıklarımızı yapıyoruz. Hasta olursak şifa olsun diye ıhlamurlarımızı topluyoruz. Bunun yanında herkesin yaptığı turşu vardı, karışık turşu; fasulye turşusu, biber turşusu, lahana turşusu. İlk önce soğan turşusunu yaptım, çok hoşuma gitti. Daha sonra neler olabilir dedim. Eşime yumurta işi ile uğraştığımızı hatırlatarak, neden bir yumurta turşusu olmasın dedim ve bunun üzerine gittim. Araştırdım, mavi yumurtayı haşladım, kavanoza koydum. Kırmızı renkler herkes için şifadır dediler, içine renk vermesi için kırmızı pancar katayım dedim. Mükemmel oldu, bunu almanızı tavsiye ederim. Bu ürünlerin hepsi kendi bahçemden, pazardan hiçbir şey almıyorum. Yumurta turşusunu yapmamın amacı da, yumurta yemeyen çocuklar için bir alternatif olsun istedim. Ekşiyi seven çocuklarımız varsa gerçekten beğeneceklerdir, çocukların bu yumurtayı tüketeceklerine eminim."