Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Kira, nakliye, analiz destek tutarları belirlendi
Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz desteklerinin tutarları belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Twitter'dan duyurduğu destek ödemelerinde başvurular 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz desteklerinin tutarları belirlendi. Bakanlığın "Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) kayıtlı üretici ve üretici örgütlerine kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacak.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik ve pirinç için aylık ton başına 6 lira kira, 25'er lira nakliye ve analiz desteği; mercimek, nohut, fasulye ve soya fasulyesi için 8 lira kira 25'er lira nakliye ve analiz desteği; ayçiçeği için 10 lira kira, 25'er lira nakliye ve analiz desteği; pamuk için 25 lira kira, 25 lira nakliye, 12 lira analiz desteği; fındık için 15 lira kira, 100 lira nakliye 10 lira analiz desteği; Antep fıstığı için 30 lira kira, 100 lira nakliye, 25 lira analiz desteği; kuru kayısı ve kuru üzüm için 30 lira kira, 100 lira nakliye, 50 lira analiz desteği; zeytin ve zeytinyağı için 15 lira kira, 25 lira nakliye, 15 lira analiz desteği verilecek.
Kira desteğinden yararlanan üretici ve üretici örgütlerine, başvuru yapmaları durumunda, ürün miktarı üzerinden her ürün çeşidi için belirtilen miktarlarda ve üst tonaj sınırı aşılmamak kaydıyla nakliye desteği sağlanacak.
Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analiz başına, belirlenen miktarlarda analiz ücreti desteği ödenecek.
Kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri, bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere verilecek.
Destek ödemesi ayrıca, üreticilerden aldıkları ya da kendilerinin üretmiş oldukları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren üretici örgütlerine de yapılacak.
Lisanslı depo işletmesinde el değiştirerek ticarete konu olmuş ürünlere kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılmayacak.
Kira desteklemelerinde bir aylık süre 30 gün olarak dikkate alınacak ve gün esaslı olarak hesaplama yapılacak.
Bu yılın üretim sezonuna ait kira, nakliye ve analiz desteği için müracaat 1 Ekim 2021 ve 30 Haziran 2022 arasında başvuru sahiplerince il ve ilçe müdürlüğüne yapılacak.
Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, bir üretim sezonunda, yılda en az iki defa olmak üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek.
Kira destekleme ödemesi için başvurmayan üretici ve üretici örgütleri nakliye ile analiz desteğinden faydalanamayacak.
Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.
Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamayacak.
BAKAN PAKDEMİRLİ TWITTER'DAN DUYURDU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere yönelik destekler belli olduğunu duyurdu. Bakan Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak. Tebliğe göre ürün grubu başına analiz desteğinin tamamı ve 750 TL'ye kadar nakliye desteği ödenecek" ifadesinde bulundu.
Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) November 14, 2021
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