Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Kira, nakliye, analiz destek tutarları belirlendi

Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, bir üretim sezonunda, yılda en az iki defa olmak üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek.

Kira destekleme ödemesi için başvurmayan üretici ve üretici örgütleri nakliye ile analiz desteğinden faydalanamayacak.