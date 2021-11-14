İkinci el bisiklet fiyatları patladı! Arabayla yarışıyor
Son senelerde oldukça rağbet gören bisiklet sporu, bisiklet fiyatlarının yükselmesine yol açtı. İnternet sitelerinde ikinci el bisikletler 120 bin TL’ye alıcı buluyor.
Bisikletler son senelerde büyük ilgi görmeye başladı.
Toplumun her kesiminden vatandaşlar bisikletle yolculuğu tercih etmeye başladı.
Oldukça rağbet gören bisikletler fiyatların yükselmesine neden oldu.
Döviz kurunun da etkisi olan bu artış son beş senede 10 kat arttı. İnternet sitelerinde ikinci el bisikletler 120 bin TL'ye satışa sunuldu.
Vatandaşlar fiyatı yüksek olan bisikletleri araçlarıyla takas ederek satın alıyor.
5 SENEDE 10 KAT ARTTI
Bisiklet fiyatlarının son 5 yılda 10 kat artığını ifade eden Velo16 Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Doğan, "Pandeminin de etkisiyle insanlar toplu taşımayla bir yerlere gitmek yerine bisiklete yöneldi. Bisiklet sektörü gelişiyor. Bu da fiyatların artmasına sebep oluyor. Çoğu kişi bisikleti çocuk oyuncağı olarak görüyor. Kaliteli bisikletlerde karbon malzeme kullanılıyor, bu da fiyatları inanılmaz arttırıyor. Kaliteli bisikletlerin sıfırı 150 bin liradan satılırken, bu bisikletlerin ikinci eli 120 bin liradan internet sitelerinde satışa çıkıyor. Benim otomobilini bisikletiyle kafa kafaya takas eden çok sayıda arkadaşım var. Bu, bisiklet camiasında çok normal karşılanıyor. Bu yüksek fiyatlı bisikletleri alacaklar olanlar nakit yerine takası tercih ediyor. Nakit para çıkartıp vermek çok zor geliyor. Bisikletlerde 5 yılda 10 kat artış gözlemledik" dedi.
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