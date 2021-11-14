Evde bakım maaşı yatan iller 14 Kasım! Evde bakım parası (maaşı) kaç ilde, nerede yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 14 KASIM!

Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. Ancak bazı sitelere göre; belirli illerde evde bakı mmaaşları hesaba yattı. Bu konuda bir kesinlik olmasa da, maaşların yatırıldığı iddia edilen iller şu şekilde:

1- Tokat

2- Edirne

3- Hatay

4- Karabük

5- Çanakkale