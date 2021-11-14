Evde bakım maaşı yatan iller 14 Kasım! Evde bakım parası (maaşı) kaç ilde, nerede yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller 14 Kasım Pazar günü de sorgulanıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılan evde bakım maaşlarını almak isteyen vatandaşlar, ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım parasını almak için evde engelli veya hasta bir kişiye bakmanız gerekiyor. Bu maaşların yatıp yatmadığını E-Devlet üzerinden de kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Peki; 14 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yattı mı? İşte detaylar!
14 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası nerede yattı? Evde bakım maaşının henüz yatıp yatmadığı merak ediliyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden henüz sorgulama yapmayan vatandaşlar; 14 Kasım evde bakım maaşı yatan illeri öğrenmek istiyor. Her ay farklı dönemlerde yatırılan evde bakım maaşlarından günümüzde binlerce kişi faydalanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 14 KASIM!
Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. Ancak bazı sitelere göre; belirli illerde evde bakı mmaaşları hesaba yattı. Bu konuda bir kesinlik olmasa da, maaşların yatırıldığı iddia edilen iller şu şekilde:
1- Tokat
2- Edirne
3- Hatay
4- Karabük
5- Çanakkale
6- Balıkesir
7- Kırıkkale
8- Aksaray
9- Afyonkarahisar
SMS'LE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşı sorgulamak için,
Cep telefonunuzun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atarak bakiye takibi yapabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
İNTERNETTEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.
Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.
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