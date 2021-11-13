0 faizli kredi müjdesi! Başvurana 5 gün içinde veriliyor! Akbank, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Akbank tarafından yapılan açıklamada, Akbank Mobil'den müşteri olanlara %0 faizli ve masrafsız kredi veriliyor. Tüm müşteriler, başvuru yaparak müşteri olduktan sonra 5 gün içinde %0 faizli krediye başvurabilecek. Akbank %0 faiz kredi detayları ve banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Akbank, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte haberin detayları...
0 faizli kredi başvuru şartları neler? İlk kez mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli ve masrafsız kredi için detaylar belli oldu. Belirli dönemlerde yeni kampanyalar sunan bankalar, nakit ihtiyacı olanlar için yeni duyurular yayımlamaya devam ediyor. Son olarak Akbank tarafından yapılan açıklamada, Akbank Mobil'den müşteri olanlara Hoş geldin kredisi başlığı altında %0 faizli ve masrafsız kredi kullandırılacak. Peki, Akbank, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...
0 FAİZLİ KREDİ BAŞVURU DETAYLARI
Akbank tarafından %0 faizli ve dosya masrafsız kredi kutarı maksimum 5.000 TL ve 12 vadeli olarak kullanılabiliyor. Bu kampanyadan faydalanabilmek için Akbank Mobil üzerinden müşteri olmanız gerekiyor. Kampanya sadece Akbank Mobil ve İnternet kanalında tamamlanacak başvurular için geçerlidir. Akbank Şubelerinde geçerli değildir.
Başvuru nasıl yapılır?
Tüm müşteriler, müşteri olduktan sonra 5 gün içinde %0 faizli krediye başvurulabilir. Müşteri kampanyadan sadece bir kere yararlanabilecek.
Kredi başvurusunu "Başlangıç Ürünleri" sayfasındaki "İhtiyaç Kredisi" seçeneği ile veya görüntülü görüşme sonrası Akbanklı Ol sürecinin tamamlanması sonrasında mobil uygulama içerisinden gerçekleştirenler başvuruları değerlendirilip onaylandığı takdirde Akbank Mobil ve İnternet üzerinden kampanyadan yararlanabilir.
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
İşte banka banka 13 Kasım kredi faiz oranları:
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.58
Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61
Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
Taşıt Kredisi (0 KM): 1,58
Taşıt Kredisi (2. El ): 1,60
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç Kredisi: 1.61
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.62
Taşıt kredisi: 1.54
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.63
Konut kredisi: 1,55
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.54
Ev Kredisi-Hayat Sigortalı: 1.38
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.64'den başlayan (sigortalı)
1,76'dan başlayan (Sigortasız)
Konut kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.53
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.69'dan başlayan
Taşıt kredisi: 1.62
Ev kredisi: 1.48 (120 ay)
YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2,19'dan başlayan
Taşıt kredisi: 1,53
Konut kredisi: 1,44
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.39
Konut kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.85
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