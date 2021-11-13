0 faizli kredi müjdesi! Başvurana 5 gün içinde veriliyor! Akbank, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...

0 faizli kredi başvuru şartları neler? İlk kez mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli ve masrafsız kredi için detaylar belli oldu. Belirli dönemlerde yeni kampanyalar sunan bankalar, nakit ihtiyacı olanlar için yeni duyurular yayımlamaya devam ediyor. Son olarak Akbank tarafından yapılan açıklamada, Akbank Mobil'den müşteri olanlara Hoş geldin kredisi başlığı altında %0 faizli ve masrafsız kredi kullandırılacak. Peki, Akbank, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...

0 FAİZLİ KREDİ BAŞVURU DETAYLARI

Akbank tarafından %0 faizli ve dosya masrafsız kredi kutarı maksimum 5.000 TL ve 12 vadeli olarak kullanılabiliyor. Bu kampanyadan faydalanabilmek için Akbank Mobil üzerinden müşteri olmanız gerekiyor. Kampanya sadece Akbank Mobil ve İnternet kanalında tamamlanacak başvurular için geçerlidir. Akbank Şubelerinde geçerli değildir.