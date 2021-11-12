Son dakika | Altın ne kadar olur? Gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını... | Altın almalı mı satmalı mı?
SON DAKİKA | Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar olur? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altında son durum ne? Cumhuriyet altını günü nasıl tamamladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları tarihi günlerden geçiyor. Gram altın bu hafta zirveyi gördü. Peki, 12 Kasım 2021 Cuma günü altın fiyatlarında nasıl bir tablo ortaya çıktı? İşte altına yatırım yapanların merak ettiği soruların yanıtları...
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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalışla 594,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 961,00 liradan işlem gördü.
Cumhuriyet altını 3.934,00 liradan satıldı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 594,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|594,00
|594,20
|593,80
|594,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.914,00
|3.935,00
|3.913,00
|3.934,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|541,70
|545,70
|541,70
|545,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.825,00
|3.845,00
|3.824,00
|3.844,00
|Yarım Ziynet
|1.913,00
|1.923,00
|1.913,00
|1.923,00
|Çeyrek Ziynet
|956,00
|961,00
|956,00
|961,00
SON DAKİKA: ALTIN NE KADARI GÖRÜR?
Altındaki son yükseliş altına yatırım yapanları sevindirdi. Yükselen fiyatlarla birlikte vatandaşlar "Altın ne kadarı görür? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bankacılık ve para piyasaları uzmanı Can Cılız, A Haber'e özel altın yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu.
Can Cılız'ın açıklamaları şöyle;
"GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"
Altın bir yükseliş trendine girdi. Bu trend 600'lerde 610-620'lere kadar çıkabilir ama ondan sonra bir geri çekilme bekliyorum açıkçası.
"YATIRIMCI PANİĞE KAPILMASIN"
530-540-520 olabilir ama düştüğü zaman kesinlikle yatırımcı paniğe kapılmasın elinden çıkartmasın. Çünkü altın görmüş olduğu rakamı görüp de geçecek.
Ama bu 6 ay olur, 3 ay olur 1 sene olur. Benim yatırımcılara tavsiyem belli periyotlarla altın almaya devam etsinler. Düşüşlerde kesinlikle satmasınlar.
"YÜKSELMESİNİN NEDENİ..."
Yükseldiği zaman da geç kaldım demesinler. Ama bu altının yükselişinin de şöyle bir durumu var dünyadaki altının yükselmesinden kaynaklanıyor. Doların yükselmesi de etkiliyor ama ana etken şu an altının onsunun yükselmesi. Bu bütün dünyada geçerli.
Ekonomimizin kötüye gittiği anlamına gelmez kesinlikle. İnsanlar alıyorsa yatırım yapıyorlarsa demek ki ekonomide bir sıkıntı yok. Eğer ki altın yatırımında bir azalma olursa o zaman düşünülebilir.
DÜŞÜŞ NE ZAMAN OLUR?
Bunun için kesin bir zaman söyleyemem. Ama bir süreç bu. Altın birden bire yükseldiği için bir geri çekilme yaşayacak. Altını ons bazında 1700-1750 aralığında TL bazında da 500-550 aralığında bir rakamlara getirecek. Alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.
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