Son dakika | Altın ne kadar olur? Gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını... | Altın almalı mı satmalı mı?

"YÜKSELMESİNİN NEDENİ..."

Yükseldiği zaman da geç kaldım demesinler. Ama bu altının yükselişinin de şöyle bir durumu var dünyadaki altının yükselmesinden kaynaklanıyor. Doların yükselmesi de etkiliyor ama ana etken şu an altının onsunun yükselmesi. Bu bütün dünyada geçerli.