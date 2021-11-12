Kuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021? Çiftçiye kuraklık desteği hangi tarihte yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuraklık desteği ile ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklamanın ardından ödeneğin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere herhangi bir sebepten gelir kaybı yaşayan vatandaşlar ödemeden yararlabilecek. İşte, Kuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021? Çiftçiye kuraklık desteği hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihi...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.