Kuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021? Çiftçiye kuraklık desteği hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihi...
Kuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçileri desteklemek amacıyla ödenen kuraklık ödeneğinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Gelir kaybı yaşayan ve destek ödemelerinden faydalanmak isteyen çiftçiler, gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, kuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021? Çiftçiye kuraklık desteği hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihi...
Kuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021? Çiftçiye kuraklık desteği hangi tarihte yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuraklık desteği ile ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklamanın ardından ödeneğin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere herhangi bir sebepten gelir kaybı yaşayan vatandaşlar ödemeden yararlabilecek. İşte, Kuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021? Çiftçiye kuraklık desteği hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihi...
KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.
Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.
Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.
Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.
KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Kuraklık desteği, illerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılması dolayısıyla Kasım ayı itibariyle netlik kazanacak.
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