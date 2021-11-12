SED yardımı ne zaman yatacak? 12 Kasım SED yardımı neden yatmadı? Kasım ayı SED yardımı...
SED yardımı ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan SED yardımı ödemeleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik olan bu ödenekle ilgili olarak Kasım ayı ödemelerinin yattığı tarih merak ediliyor. İşte, SED yardımı ne zaman yatacak? 12 Kasım SED yardımı neden yatmadı? Kasım ayı SED yardımı...
SED yardımı ne zaman yatacak? 12 Kasım SED yardımı neden yatmadı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, her ay SED yardımı ödemelerine ilişkin detayları paylaşıyor. Yıllardır yürütülmekte olan bu maddi destek; yoksul ve muhtaç ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek seviyeye gelene dek ailelere yapılan ekonomik desteği ifade ediyor. İşte, SED yardımı ne zaman yatacak? 12 Kasım SED yardımı neden yatmadı?
SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Ödemelerin genellikle her ayın ikinci haftasında yapılmaya başlandığı biliniyor.
SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar
Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar
Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler
Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler
Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları
Kısacası SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor.
Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.
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