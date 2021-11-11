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Rusya'dan Türkiye'ye "nükleer" teklifi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Rusya’dan Türkiye’ye nükleer teklifi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye'nin büyüyen ekonomisiyle yeni nükleer güç santralleri (NGS) inşa etmeye devam etmesinin son derece mantıklı olduğunu belirterek, "Şartlar uygun olursa, bizler de yeni NGS'lerin inşaatında yer almaktan memnuniyet duyarız." dedi.

Lihaçev, İskoçya'nın Glasgow kentinde iki haftadır devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin hızla büyüyen bir ekonomiye sahip olduğuna işaret eden Lihaçev, "Türkiye büyük ve büyüyen bir ekonomiye sahip. NGS inşa etmeye devam etmesi son derece mantıklı." diye konuştu.

Güney bölgelerinin yanı sıra, Türkiye'nin Karadeniz sahili ve batı bölgelerinde de NGS inşa edilmesinin mantıklı olduğunu anlatan Lihaçev, "Rusya'nın katılımı şartlara bağlı. Resmi olarak davet edilirsek ve şartlar uygun olursa, bizler de yeni NGS'lerin inşaatında yer almaktan memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

Nükleer enerji teknolojisinde son gelişmelere dair de değerlendirmelerde bulunan Lihaçev, şunları paylaştı:

"İnsanlığın sahip olduğu uranyum rezervleri konusunda bazı şüpheler var. Yaklaşık 50 ila 60 yıl için tamamen rahat bir durumdayız. Yeni teknolojiler, uranyum ham maddesinin yeniden kullanılmasını mümkün kılacak. Bu durumda, uranyumun ömrü 600 yıl sürecek."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ

Geçtiğimiz salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi dünyada nükleer enerjiyi işleyen ve kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil etmiş olacağız. Akkuyu'nun ardından süratle 2'nci, hatta 3'üncü nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız." ifadelerine yer verdi.

"NÜKLEER ENERJİYİ ÜLKEMİZE KAZANDIRMAKTA KARARLIYIZ"

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planladıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece Türkiye'yi dünyada nükleer enerjiyi işleyen ve kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil etmiş olacağız. Akkuyu'nun ardından süratle 2'nci, hatta 3'üncü nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız. Her ne kadar çevrecilik adına sokakları yakıp yıkanlar, attığımız her adım gibi bunu da eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir. Ülkemizin temiz nükleer enerjiye ulaşma çabalarını dile dolayanların, çevre duyarlılığından ziyade başka gündemlerle hareket ettiği açıktır.

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir. Burada asıl sorgulanması gereken, Türkiye'nin bu adımı neden 20-30 sene evvel atmadığıdır. Dünyanın özellikle 60 yıldan fazla süredir kullandığı bu imkana bizim bu kadar geç kavuşuyor olmamız ülkemiz adına büyük bir kayıptır. Akkuyu'nun hizmete girmesiyle hem ülkemizin bu eksikliğini giderecek hem de iklim değişikliğiyle mücadelemize önemli bir katkı sağlamış olacağız."

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