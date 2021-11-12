Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan "Merkez Bankası" açıklaması

Türkiye'nin ithalatının yüzde 70'ini ara malı, yüzde 20'sini yatırım malı ve yüzde 10'unu da tüketim malının oluşturduğuna dikkati çeken Elvan, "Burada bizim temel yaklaşımımız şu; özellikle ara malı ve yatırım malı ithalatını aşağı çekebilecek, dışarıdan yüksek teknolojiyi getirebilecek bir altyapı ve ortamın bu ülkede oluşturulması lazım. Bunda başarılı olduğumuz alanlar elbette var. Savunma sanayindeki başarımız var." dedi.

"ORTA VE UZUN VADEDE CARİ AÇIK PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Elvan, Ekonomi Reform Programı'nda Sağlık Endüstrileri Başkanlığının oluşturulması hedefinin yer aldığını anımsatarak şöyle devam etti:

"Bunu niye söyledik? Sağlık endüstrilerinde maalesef yerli üretim konusunda istediğimiz noktaya ulaşamadık. Savunma sanayindeki örnek bizim için önemli. Benzer bir örneği sağlık endüstrileri için de oluşturmalıyız ve bunu yapacağız. Yazılım ve donanım alanında da Türkiye önemli merkez olabilir. Halen bizim ithal ettiğimiz çok sayıda yazılım var. Bunları biz yapabilecek konumda değil miyiz? Elbette yapabilecek konumdayız. Yapısal cari açığı azaltmak çok kısa vadede mümkün olacak bir şey de değil. Bunun sizler de farkındasınız. Bizim buradaki temel yaklaşımımız, orta ve uzun vadede Türkiye'nin bu yapısal cari açık problemini çözmek. Bizim çalışmalarımız bu yönde."