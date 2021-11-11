11 Kasım evde bakım parası (maaşı) yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 11 Kasım’da da sorgulanıyor. Vatandaşlar evde bakım parasının yatıp yatmadığını araştırıyor. Her ay engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşının yatıp yatmadığı yoğun şekilde sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişilere devlet tarafından düzenli ödeme yapılıyor. İşte; 11 Kasım evde bakım maaşı yatan iller!
Evde bakım maaşı yatan iller 11 Kasım! Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılan evde bakım maaşının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Kasım ayı maaşlarının bu hafta yatırılması bekleniyordu.
11 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşların 15 Kasım'dan itibaren yatırılması bekleniyor.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA!
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın.
Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.
2021 yılının ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.
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