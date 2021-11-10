Taşeron işçilere müjde: 4D’li taşeron işçi 2021 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tarih belli oldu

Taşeron işçi ikramiye ödemeleri ne zaman? Yılın son ikramiyesi olan 4. taksit ilave tediye ödemesi için geri sayım başladı. Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. İkramiyenin birinci taksiti 29 Ocak'ta, ikinci taksiti 11 Mayıs'ta ve üçüncü taksiti ise 16 Temmuz'da verildi. Peki, 4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 4. ilave tediye ödemeleri ayın kaçında? İşte cevaplar...

4. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. Buna göre, yılın son taksiti olan 4. taksit ilave tediye ödemeleri 17 Aralık'ta verilecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta hesaplara yatırılacak.