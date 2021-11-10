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Taşeron işçilere müjde: 4D'li taşeron işçi 2021 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tarih belli oldu

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2021
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Taşeron işçilere müjde: 4D’li taşeron işçi 2021 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tarih belli oldu

4D'li taşeron işçiler için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemelerinin son taksiti için için geri sayım başladı. Kamu işçilerine ilave tediyenin dördüncü taksit ödemesinin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 4. ilave tediye ödemeleri ayın kaçında? İşte haberin detayları...

Taşeron işçi ikramiye ödemeleri ne zaman? Yılın son ikramiyesi olan 4. taksit ilave tediye ödemesi için geri sayım başladı. Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. İkramiyenin birinci taksiti 29 Ocak'ta, ikinci taksiti 11 Mayıs'ta ve üçüncü taksiti ise 16 Temmuz'da verildi. Peki, 4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 4. ilave tediye ödemeleri ayın kaçında? İşte cevaplar...

4. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. Buna göre, yılın son taksiti olan 4. taksit ilave tediye ödemeleri 17 Aralık'ta verilecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta hesaplara yatırılacak.

YARGITAY KARARIYLA HACİZ KONULAMIYOR

Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor.

Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit olarak yapılıyor. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde yatırılmış oluyor.

2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

* Kamu iktisadi teşekkülleri,

* Genel ve katma bütçeli kurumlar,

* Özel bütçeli idareler,

* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

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