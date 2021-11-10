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Son dakika: Benzine 32 kuruş indirim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Son dakika: Benzine 32 kuruş indirim

Son dakika haberi... Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,45 liradan 8,13 liraya, Ankara’da 8,52 liradan 8,20 liraya, İzmir’de ise 8,54 liradan 8,22 liraya gerileyecek.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı.

BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,45 liradan 8,13 liraya, Ankara'da 8,52 liradan 8,20 liraya, İzmir'de ise 8,54 liradan 8,22 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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