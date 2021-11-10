10 Kasım SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Ödeme takvimi...
10 Kasım SED yardımı yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, refah düzeyi düşük olan ailelere, çocukların bakım ve ihtiyaçları karşılamaları adına ödeme yapmaktadır. Ödeme imkanından yararlanan vatandaşlar desteğin ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte, 10 Kasım SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Ödeme takvimi...
10 Kasım SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sürekli ve geçici olmak üzere nakdi yardımda bulunmaktadır. Ödemeler, memur maaş katsayısına bağlı olarak değişir. İşte, 10 Kasım SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatacak?
SED YARDIMI YATTI MI?
SED yardımı her ayın ikinci haftasında ödenmektedir. SED yardımı her ayın ikinci haftasında ödenmektedir. SED yardım ödemesinin yatıp yatmadığını e-devlet sistemi üzerinden kontrol edebilirisiniz.
SED NEDİR?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.
KİMLER SED YARDIMI ALIR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
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