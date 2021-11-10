10 Kasım 2021, Çarşamba
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 'rekor' açıklaması: 567 bin 169 yolcu seyahat etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ’rekor’ açıklaması: 567 bin 169 yolcu seyahat etti

Son dakika haberi... Marmaray’da yeni bir rekor daha kırıldı. En yüksek günlük yolcu sayısına ulaşılan Marmaray’da, yoğun sisin etkili olduğu 5 Kasım’da 567 bin 169 yolcu seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Asrın projesi Marmaray’da yeni bir rekor daha kırıldı. En yüksek günlük yolcu sayısına ulaşılan Marmaray’da, 5 Kasım’da 567 bin 169 yolcu seyahat etti." ifadelerine yer verildi.



Asrın projesi Marmaray'da 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcu seyahat ederek, en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray, Halkalı-Gebze hattında 76 kilometrelik parkurda bulunan 43 istasyonu 108 dakikada tamamlayarak hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adresi oldu.

Marmaray trenleri, her sabah 05.58 itibarıyla seferlerine başlarken sonraki gün 00.43'e kadar demir yolunda hareketliliğini sürdürüyor.

İstanbul'da yoğun sisin etkili olduğu 5 ve 6 Kasım'da Marmaray, İstanbul'un kent içi ulaşımının ana omurgasını oluşturdu. 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

İlave seferlerle 60 binden fazla kapasite sağlanırken iki günde 1 milyon 115 bin yolcu taşındı. 29 Ekim'de 8'inci yılını tamamlayan Marmaray'da, taşınan toplam yolcu sayısı bugün itibarıyla 607 milyona ulaştı.

Sis nedeniyle yolcular, ağırlıklı olarak Sirkeci, Yenikapı, Ayrılık Çeşmesi, Söğütlüçeşme ve Üsküdar duraklarını kullandı.

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