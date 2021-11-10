Kuraklık destekleri ne zaman ödenecek? Kuraklık desteği ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Çiftçilere yönelik verilecek kuraklık desteği ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, destek ödemesinin ne zaman gerçekleştirileceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kuraklık destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çiftçi kuraklık desteği ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.