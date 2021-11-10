SON DAKİKA: Gram altından rekor! Tüm zamanların en yükseğini gördü...
Altın tırmanışını tüm hızıyla sürdürüyor. Gram altın bugünkü kapanışında tüm zamanların rekoruna koştu. Peki, altın piyasalarında son durum ne? Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek ve yarım altın ne kadarı gördü? İşte son dakika ekonomi haberimizin detayları...
Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Yatırımcısını sevindiren altından bir son dakika haberi geldi.
Gram altın tahini bir rekora imza atarak tüm zamanların zirvesini gördü.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Bugünkü kapanışta (10 Kasım 2021) gram altın 589,714'i gördü ve 590 TL'yi zorladı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,82 artışla 587,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 950,00 lira,
Cumhuriyet altını 3.889,00 liradan satılırken,
24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,82 yükselişle 587,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|570,70
|570,90
|586,80
|587,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.762,00
|3.783,00
|3.868,00
|3.889,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|520,65
|524,65
|535,30
|540,30
|Lira(Tam) Ziynet
|3.676,00
|3.696,00
|3.780,00
|3.800,00
|Yarım Ziynet
|1.838,00
|1.848,00
|1.890,00
|1.900,00
|Çeyrek Ziynet
|919,00
|924,00
|945,00
|950,00
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