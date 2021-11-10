Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarih verdi! "2022'de devreye alacağız"

Dönmez, Türkiye ve Cezayir'den kamu ve özel sektör temsilcilerinin enerji ve madencilik sektörleriyle ilgili görüşmeler yürütmek üzere bir araya geldiğini dile getirerek, "Bu kapsamda, kamu ve özel sektör şirketlerimizin önümüzdeki dönemde yürüteceği çeşitli ortak projeler eliyle enerji ve madencilik sektörlerimizin güçlenmesinin her iki ülkenin de menfaatine olacağına gönülden inanıyorum. Türkiye olarak Cezayir ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi her alanda geliştirmek arzusunda olduğumuzu ve bu kapsamda çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.





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