Okul arası turizme yaradı! Yerli turistler otelleri dolduracak





TALEP SEZONU UZATTI

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, ara tatil kararının 2019'da alındığını hatırlatarak, "Ancak pandemi nedeniyle bunun etkisini sektör çok hissedememişti. Aşılanmanın artmasının ardından gelen normalleşmeyle bu yıl ara tatilin etkisini hisseder olduk. Havaların da güzel gitmesiyle birlikte insanlar bu tatili bir fırsat olarak görüyor. Bu dönemde fiyatlar da çok uygun. Ülkemizin hemen her yerine güçlü bir ilgi var" dedi. Kıyı bölgelerine de güçlü bir ilgi olduğunu anlatan Çorabatır, "Ege ve Akdeniz'de ekim sonunda kapanma planlayan oteller bu kararı kasım sonuna erteledi. Güçlü talep sezonu uzattı" diye konuştu.