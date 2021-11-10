Konut satışında yeni dönem! Eksperini kendin seç





DOĞRU DEĞERLEME ŞART

Otomatik ekspertiz sisteminin düzeltilmesinin gayrimenkul sektörü adına önemli bir gelişme olduğunu belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı (KONUTDER) Altan Elmas, "Yapılan müzakereler sonucunda, yeni bir yazılım kurularak, otomatik atama dışında kendi istediğin firmayı seçme hakkının tekrar uygulamaya dönmesi bizim açımızdan önemli bir gelişme. Bu açıdan gayet makul ve olumlu bir sistem. Ancak son 1.5 aydır yaşanan sorunun ortadan tamamıyla kalkması için doğru değerlemenin yapılması şart" ifadelerini kullandı.