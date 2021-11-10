Evergrande krizi son dakika! Evergrande nedir, battı mı? Evergrande Bitcoin’i etkiler mi? Coin yorumları...

DMSA Kıdemli Analisti Marco Metzler mektupta, "Ancak şu ana kadar tahvillerimizden herhangi bir faiz almadık" dedi. Metzler, "Hong Kong'daki bankalar bugün kapanırken, bu tahvillerin temerrüde düştüğü kesin" dedi.

Temerrüt ne demek?

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi hâlidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur.