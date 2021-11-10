Evergrande krizi son dakika! Evergrande nedir, battı mı? Evergrande Bitcoin'i etkiler mi? Coin yorumları...
Evergrande krizi son dakika! Evergrande nedir, battı mı? Sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından yakından sorgulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin emlak devinin tahvil ödemeleri yapamadığını ve bu yüzden risk piyasalarının düştüğü gözlemlenmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından gelen son dakika haberlerine göre verilen ek süre içinde de Evergrande ödemeleri yapamadı. Yatırımcılar bu hamlenin Bitcoin'i nasıl etkileyeceğini merak ediyor. İşte, Evergrande nedir, battı mı? Evergrande Bitcoin'i etkiler mi? Coin yorumları...
Evergrande nedir, battı mı? Evergrande Bitcoin'i etkiler mi? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar Çin'den gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. gelen son dakika haberlerine göre verilen ek süre içinde de Evergrande ödemeleri yapamadı. Hal böyle olunca Bitcoin'de yaşanabilecek olumlu veya olumsuz durumlar için yatırımcılar teyakkuza geçti. İşte, Evergrande nedir, battı mı? Evergrande Bitcoin'i etkiler mi? Coin yorumları...
EVERGRANDE NEDİR, BATTI MI? EVERGRANDE BİTCOİN'İ ETKİLER Mİ?
ÇİNLİ dev gayrimenkul şirketi Evergrande son zamanlarda tahvil ödemelerini geciktirdiği için hisselerinde düşüş meydana geliyordu. Everergrande firması iflasını açıklamasından sonra Bitcoin'de ve altın piyasalarında düşüş gerçekleşti.
Çin'in emlak devi iflasının açıklanmasının ardından Bitcoin'de ve hisse fiyatlarında düşüş gerçekleşti. İflasın öncesinde Bitcoin 69 binli seviyelerdeyken iflasın açıklanmasının ardından 66 bin seviyelerine geri çekildi.
İflasın küresel piyasaları etkileyeceği ve domino etkisi yaratarak tüm hisselerde düşüş yaşanabileceği ön görülüyordu. İflasın ardından tüm piyasalar negatife dönüşler başladı.
148,13 MİLYON DOLARLIK DEV İFLAS
Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA) şu anda şirkete karşı iflas davası hazırlıyor. Evergrande, Eylül ayı sonunda vadesi gelen yaklaşık 47,5 milyon dolarlık tahvil ödemelerinde temerrüde düşmüştü.
Şirket, borcunu yönetmek amacıyla Evergrande Emlak Hizmetleri Grubundaki 5,1 milyar dolarlık hisseyi Çin'deki en büyük 13. emlak geliştiricisine sattı.
China Evergrande Group, resmi olarak 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini temerrüde düşürdü. Evergrande'nin tahvillerine yatırım yapan Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA), şimdi şirkete karşı iflas işlemlerine hazırlanıyor.
DMSA tarafından yazılan bir mektupta, Çinli emlak geliştiricisinin uluslararası yatırımcılara yapılan faiz ödemelerinde tekrar temerrüde düştüğü belirtildi. DMSA, Evergrande'nin bugün vadesi gelen üç tahviline genel olarak 148,13 milyon dolar faiz ödemek zorunda kalacağını söyledi.
DMSA Kıdemli Analisti Marco Metzler mektupta, "Ancak şu ana kadar tahvillerimizden herhangi bir faiz almadık" dedi. Metzler, "Hong Kong'daki bankalar bugün kapanırken, bu tahvillerin temerrüde düştüğü kesin" dedi.
Temerrüt ne demek?
Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi hâlidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur.
Evergrande'nin 255 milyon dolardan fazla ödeme yapması bekleniyor
Evergrande'nin 28 Aralık, Haziran 2023, Haizran 2025 vadeli tahvilleri için de 255 milyon dolardan fazla ödeme yapması bekleniyor.
Borç içinde olan Evergrande, elektrikli araç üretimi sektöründeki bağlı ortaklığındaki hisselerini satma kararı aldı.
Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd'de bulunan yüzde 1.76'lık payını satmayı planlıyor. Hisse satışından 500 milyon Hong Kong doları elde edilmesi bekleniyor.
Evergrande ne demek?
China Evergrande Group, satış açısından Çin'deki en büyük ikinci emlak geliştiricisiydi. Fortune Global 500'de 122. sıradadır.
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