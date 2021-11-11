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Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Son yorumlar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Son yorumlar...

Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evergrande, Eylül ayı sonunda vadesi gelen yaklaşık 47,5 milyon dolarlık tahvil ödemelerinde temerrüde düşmüştü.Tanınan ek sürede ödeme yapmayan şirket için yaptırım uygulanacak. Açıklamanın ardından Bitcoin'de yaşanan düşüş yatırımcıların dikkatinden kaçmıyor. Düşüşün ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte, Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Son yorumlar...

Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 22:00 itibariyle yayılan son dakika gelişmesi Bitcoin (BTC) fiyatında sert satışlar getirdi. Fiyatın ilk aşamada 66.500 dolara kadar gevşemesi olası olarak görülsede yatırımcıların dikkatli olması konusunda uyarılar bulunuyor. İşte, Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Son yorumlar...

TEMERRÜT NE DEMEK?

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi hâlidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur.

Evergrande'nin 255 milyon dolardan fazla ödeme yapması bekleniyor

Evergrande'nin 28 Aralık, Haziran 2023, Haizran 2025 vadeli tahvilleri için de 255 milyon dolardan fazla ödeme yapması bekleniyor.

Borç içinde olan Evergrande, elektrikli araç üretimi sektöründeki bağlı ortaklığındaki hisselerini satma kararı aldı.

Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd'de bulunan yüzde 1.76'lık payını satmayı planlıyor. Hisse satışından 500 milyon Hong Kong doları elde edilmesi bekleniyor.

EVERGRANDE NE DEMEK?

China Evergrande Group, satış açısından Çin'deki en büyük ikinci emlak geliştiricisiydi. Fortune Global 500'de 122. sıradadır.

KRİPTO PARALAR NASIL ETKİLENECEK

Öncelikle bu haber şu an fiyatlanıyor. Yaklaşık 22:00 itibariyle yayılan son dakika gelişmesi Bitcoin (BTC) fiyatında sert satışlar getirdi. Fiyatın ilk aşamada 66.500 dolara kadar gevşemesi olasıdır. Geçtiğimiz haftalarda Evergrande'nin ilk defa ödeme yapamadığına şahit olduk. Bu durum tüm risk piyasalarını oldukça olumsuz etkiledi. Büyük ihtimalle geçmişteki örneğe benzer şekilde kripto paraların düşüşe geçtiğini göreceğiz.

Borsalar günü düşüşle karşılayabilir, devlet tahvillere olan ilgi artacaktır. Stop bölgelerinizi doğru belirleyerek risklerinizi minimize edebilirsiniz.

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