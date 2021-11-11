Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 22:00 itibariyle yayılan son dakika gelişmesi Bitcoin (BTC) fiyatında sert satışlar getirdi. Fiyatın ilk aşamada 66.500 dolara kadar gevşemesi olası olarak görülsede yatırımcıların dikkatli olması konusunda uyarılar bulunuyor. İşte, Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Son yorumlar...

TEMERRÜT NE DEMEK?

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi hâlidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur.