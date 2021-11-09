Fiyatı göreni sevindirecek! TOGG fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu?

TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG fiyatı belli oldu mu? Türkiye'nin otomobil üretimindeki en büyük adım olan TOGG fiyatı merak konusu oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, test süreçlerinin başladığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. TOGG'un fiyatının ne kadar olacağı da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki; Türkiye'nin yerli otomobili TOGG fiyatı ne kadar olacak?