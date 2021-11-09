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Fiyatı göreni sevindirecek! TOGG fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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Fiyatı göreni sevindirecek! TOGG fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu?

TOGG fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu? Fiyatı göreni sevindirecek! Yerli otomobil TOGG fiyatıyla dikkat çekiyor. Tasarımı ve üretim süreciyle her geçen gün heyecan veren TOGG’da yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) fabrikasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Test sürüşleri başlayan yerli otomobilin fiyatı ise merak konusu oldu. Peki; TOGG fiyatı ne kadar olacak?

TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG fiyatı belli oldu mu? Türkiye'nin otomobil üretimindeki en büyük adım olan TOGG fiyatı merak konusu oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, test süreçlerinin başladığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. TOGG'un fiyatının ne kadar olacağı da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki; Türkiye'nin yerli otomobili TOGG fiyatı ne kadar olacak?

TEST SÜRÜŞÜ BAŞLADI

TOGG'un test süreçleri akredite merkezinde başladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) testlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Gazeteci Fatih Altaylı'nın demeçlerine göre; TOGG fiyatı 40 bin Euro'dan başlayacak.

YERLİ OTOMOBİL TOGG İLK KEZ PİSTE ÇIKTI

TOGG mühendislerinin sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirmesiyle yerli otomobil İstanbul Park'ta piste çıktı. TOGG'un ilk kez piste çıkması büyük heyecan yaratırken, aracın 0'dan 100 km hıza ulaşması yalnızca 4.8 saniye sürdü.

Yerli otomobil TOGG fabrikasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG'un 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçeceği açıklandı. 2023 yılı ile beraber TOGG ile birlikte birçok elektrikli araçlar Türkiye'de yollarda öne çıkmaya başlayacak.

YERLİ OTOMOBİL TOGG İÇİN 3 KRİTİK TARİH ÖNE ÇIKIYOR

1. Türkiye'nin otomobili TOGG 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek seri üretime geçecek.

2. TOGG, 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

3. Yerli otomobil Türkiye'de satışa sunulmasının ardından 2024-2025 yılında dünyada satışa çıkacak.

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