Evde bakım maaşı yatan iller 9 Kasım! Evde bakım maaşı (parası) kaç ilde yattı?
9 Kasım evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı kaç ilde yattı? Vatandaşlara her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı kişilere verilen evde bakım maaşı, her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılabiliyor. Peki; 9 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı yatan iller 9 Kasım! Evde bakım maaşı kaç ilde yattı? Evde bakım maaşı yatan illerin hangileri olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Her ay düzenli olarak yatırılan maaşların Kasım ayı için de yatırılması bekleniyor. Peki; 9 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
9 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. 9 Kasım evde bakım maaşı yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA!
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın.
Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.
2021 yılının ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.
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