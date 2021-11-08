Belediyelere kişisel veri ihlali cezası geliyor! KVKK kanunun ihlaline hükmetti

Tüm büyükşehir belediyelerine, il belediyelerine, ilçe belediyelerine ve belde belediyelerine söz konusu uygulamaları 3 ay içinde sonlandırılmasına yönelik yazı yazan KVKK, pek çok belediyenin talimatı yerine getirmemesi üzerine, 1 milyon liraya kadar ceza verme kararı aldı. KVKK, bazı belediyeler tarafından internet vergi ödeme hizmetlerinin, üyelik ve şifre ya da çift doğrulama yolu ile gerçekleştirildiği, bu uygulamaların ise kanuna uygun olduğu vurgulandı.