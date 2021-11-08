Yoksulluğu en fazla azaltan ülke Türkiye! Önemli ilerlemeler sağlandı
Son dakika haberine göre: Gelir dağılımındaki dengesizliği asgariye indirmek için bütün imkânlar seferber edilirken, Türkiye, dünyada yoksulluk oranını en fazla azaltan ülke oldu. Yoksulluk oranı yüzde 12.2’den 8.2’ye, günde 1.9 doların altında kazananların oranı yüzde 2.1’den 0.4’e indi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal refah, gelir dağılımında alanında önemli ilerlemeler sağlandığını belirterek, zengin-fakir arasındaki uçurumun daraldığına dikkat çekti.
705.5 MİLYAR TEDBİR
Bakan Elvan, salgının vatandaşlar üzerindeki etkisin en aza indirmek için alınan tedbirlerin ekonomik büyüklüğünün Ağustos 2021 itibarıyla 705.5 milyar liraya ulaştığını ifade etti.
Verileri paylaşan Bakan Elvan, "Salgının vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için geçen yıl mart ayından bu yana çeşitli politikalar, tedbirler hayata geçirildi. Alınan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü GSYH'nin yüzde 10.6'sına ulaştı. Salgının etkisini sürdürmesi halinde ihtiyaç duyulan tüm alanlara yönelik destekler devam edecek" dedi.
YOKSULLUKLA MÜCADELE
Bakan Lütfi Elvan, 2002'den bu yana finansal istikrar odaklı, kapsayıcı politikalar, kapsamlı altyapı yatırımları sayesinde insani gelişmişlikteki ilerlemeye dikkat çekerek Türkiye'nin yoksullukla mücadele karnesini çıkardı. Buna göre, günlük 1.9 doların altında kazanan kişi sayısının nüfusa oranı yüzde 2.1'den 0.4'e indi. Gelire dayalı yoksulluk oranı yüzde 12.2'den 8.2'ye düştü. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan toplam göreli yoksulluk oranı yüzde 18.6'dan 15'e, tek çekirdek aileden oluşan hane halklardan yoksulluk oranı ise yüzde 17.2'den 14.5'e indi.
2.5 MİLYON ESNAFA DESTEK
BAKAN Elvan, soru önergesine verdiği yanıtta salgınla mücadele sürecinde esnafa yönelik desteklere ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, biner liralık gelir kaybı desteği kapsamında yapılan ödeme tutarı 4 milyar 285 milyon lirayı geçti. Kira desteği kapsamında 360 milyon liraya yakın ödeme yapıldı. Toplam 343 meslek koluna 3-5 bin liralık hibe desteği ödemesi 4 milyar 310 milyon lirayı, ciro desteği ödemesi de 99.5 milyon lirayı geçti.
Gelir kaybı, kira, hibe, ciro kaybı desteği toplamı 9 milyar 54 milyon liraya ulaştı. Esnafa faiz indirimli krediler ve geri ödemelerde de bir dizi kolaylık sağlandı. 1 Ocak 2020-30 Haziran 2021 döneminde 1 milyon 92 bin esnaf faiz indirimli krediden yararlandı, kullandırılan kredi toplamı tutarı 55.5 milyar lira oldu.
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