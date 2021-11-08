Yoksulluğu en fazla azaltan ülke Türkiye! Önemli ilerlemeler sağlandı

2.5 MİLYON ESNAFA DESTEK

BAKAN Elvan, soru önergesine verdiği yanıtta salgınla mücadele sürecinde esnafa yönelik desteklere ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, biner liralık gelir kaybı desteği kapsamında yapılan ödeme tutarı 4 milyar 285 milyon lirayı geçti. Kira desteği kapsamında 360 milyon liraya yakın ödeme yapıldı. Toplam 343 meslek koluna 3-5 bin liralık hibe desteği ödemesi 4 milyar 310 milyon lirayı, ciro desteği ödemesi de 99.5 milyon lirayı geçti.