Hepsiburada indirimleri ne zaman 2021? Hepsiburada Kasım ayı indirimleri başladı mı?
Hepsiburada indirimleri ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayıyla beraber Efsane Kasım indirimleri bütün dünyada dikkat çekiyor. Müşteriler ihtiyacı olan ürünleri yılın son fırsatından en uygun fiyatlarla alma imkanı buluyor. İşte, Hepsiburada indirimleri ne zaman 2021? Hepsiburada Kasım ayı indirimleri başladı mı?
Hepsiburada indirimleri ne zaman 2021? Hepsiburada Kasım ayı indirimleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kasım ayıyla beraber Efsane Kasım indirimleri bütün dünyada dikkat çekiyor. Müşteriler ihtiyacı olan ürünleri yılın son fırsatından en uygun fiyatlarla alma imkanı buluyor. İşte, Hepsiburada indirimleri ne zaman 2021? Hepsiburada Kasım ayı indirimleri başladı mı?
HEPSİBURADA EFSANE 11 İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?
e-ticaret platformu Hepsiburada, kampanyaları, sürpriz fırsatları, indirimleri ve eşsiz zenginlikteki ürün yelpazesiyle online alışveriş deneyiminde bir ilk olarak başlattığı ve artık gelenekselleşen Hepsiburada'nın efsanesi 'Efsane Kasım' için son hazırlıklarını tamamladı.
Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Cem Yılmaz'lı reklam filmi ile duyurduğu Türkiye'nin en uygun fiyatlı alışveriş dönemi 'Efsane Kasım' için yine 'kaçırılmayacak' kampanyalar ve 'eşine rastlanamayacak' fırsatlar hazırladı.
Hepsiburada'nın tüm Türkiye'yi 6 yıl önce tanıştırdığı online alışverişin keyifli dönemi 'Efsane Kasım', bu yıl da milyonlarca Hepsiburada kullanıcısının sabırsızlıkla beklediğine değecek en uygun fiyatlar, en kaliteli ve zengin çeşitlerle dolu 'kaçırılmayacak' kampanya ve fırsatlarla sürecek.
- 3 efsane kampanya
Hepsiburada, online alışverişin bu en keyifli dönemini bekleyenleri, bu yılki 'Efsane Kasım'da da kaçırılmayacak 3 ana kampanya çerçevesinde birçok üründe indirimler, sürprizler ve diğer fırsatlarla buluşturacak.
Bu yılın 'Efsane Kasım'ı dahilindeki 'Şimdi Al Ocak'ta Öde' kampanyası, 1-30 Kasım'da yapılacak teknolojiden beyaz eşyaya, modadan ev ihtiyaçlarına binlerce ürünü kapsayan alışverişlerde 2 ay taksit erteleme imkanı sağlayacak. Kampanyaya dahil bankaların kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerli olacak 'Şimdi Al Ocak'ta Öde' kampanyası, yasal kısıtı bulunan cep telefonu, kozmetik gibi ürünler hariç binlerce üründe geçerli olacak.
'Efsane Kasım'ın bu yılki 3 ana kampanyasından bir diğeri ise Türkiye'nin gençlerine yönelik hazırlanan 'Efsane Gençlik' olacak. Hepsiburada'ya 'edu.tr' mail adresleri ile üye olup hesabını doğrulayanların yararlanabileceği 'Efsane Gençlik' kampanyası, onları bütçeleri ile ihtiyaç duydukları, hayallerindeki ürünlere kavuşturacak. Gençlerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik 'Efsane Gençlik' kampanyası hem kitaplar, kampüs ve sokak modası, spor giyim, sneaker ve spor çantaları, aksesuarlar gibi ürünlerde yüzde 70'lere varan indirimler sunacak hem de bu ürünleri bedava kargo imkanıyla onlara ulaştırarak bütçelerine bir büyük destek daha verecek.
'Efsane Kasım'ın diğer inanılmaz fırsatı 'Paylaş Kazan' ise Hepsiburada'da hazırladığı alışveriş listesini paylaşan herkese büyük bir kazanma şansı verecek. Kampanyada, belli ürünlerde kendi listelerini hazırlayıp bu listeleri paylaşan Hepsiburada kullanıcıları, hazırladıkları listeler üzerinden yapılacak her satıştan yüzde 5 komisyon oranı tutarında 'Hepsipapel' kazanacak. Hepsiburada kullanıcıları, kendi listelerini oluşturarak Hepsipapel kazanabilecekleri gibi, Hepsiburada'nın hazır listelerini paylaşarak da aynı şartlarla kazanç sağlayabilecek.
- 'Efsane Sürpriz' ile saat başı çılgın fiyatlar
'Efsane Kasım' dahilinde 1-6 Kasım'da ve 15.00-24.00 saat aralığında geçerli olacak 'Efsane Sürpriz'de kullanıcılar, yönlendirmeler ile o gün indirime girecek 9 farklı ürünü görebilecek. Sonrasında, aynı gün içinde saat 15.00'ten başlayarak saat 24.00'e kadar her saat başı bu 9 üründen biri, çılgın bir fiyatla satışa çıkacak.
Sabırlı olan ve 'Efsane Sürpriz'i takip eden Hepsiburada kullanıcıları, böylece sadece belirtilen bu saatler içinde ve ilgili ürün için geçerli fiyatlarla bu ürünleri alabilecek.
- Hepsiburada'nın 'Efsane Kasım'ında bir BMW 218i kazanma şansı
'Efsane Macera' kampanyası da 4-11 Kasım'da geçerli olacak. Cep telefonuna indirilen Hepsiburada uygulaması içerisinde yer alan 'Efsane Macera' kampanyası ile uygulamada yer alan butona tıklayarak 1 TL, 2 TL, 3 TL 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL değerinde Hepsipapel, Kargo Bedava, sürpriz ürün çekilişleri veya sürpriz sepet kampanyaları kazanılabilecek.
Hepsiburada'nın 'en büyük sürprizi' de bu kampanya içerisinde kullanıcılarını bekliyor olacak. 'Efsane Macera' kampanyası kapsamında, 4 Kasım ve 10 Kasım boyunca 5 anahtar toplayan kullanıcılar, 11 Kasım'da 'Efsane Macera' sayfasındaki ilgili butona tıklayarak 'Büyük Ödül' çekilişine girmeye hak kazanacak. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü güvencesi, D-MARKET Elektronik Hizmetler Tic. AŞ'nin katılımıyla düzenlenecek çekilişte bir Hepsiburada kullanıcısı, 'Efsane Kasım'ın efsane sürprizi olarak 2021 model bir BMW 218i Coupe'un sahibi olacak.
Hepsiburada, söz konusu kampanyaların yanı sıra birçok üründe 'inanılmaz' fiyatlar, sepette indirimler gibi başka sürpriz ve fırsatlar sunacak.
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- Hepsiburada indirimleri ne zaman 2021? Hepsiburada Kasım ayı indirimleri başladı mı?
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