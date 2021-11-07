Evde bakım maaşı yatan iller 7 Kasım! Evde bakım parası Kasım ayında yattı mı?
7 Kasım evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası Kasım ayında yattı mı? Evde bakım parasının hangi illerde yattığı merak ediliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişilere yönelik olarak yatırılan evde bakım maaşının ne zaman yatacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım parasının Kasım ayında yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki; 7 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım parası Kasım ayında yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller 7 Kasım! Evde bakım parası her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak yatırılan evde bakım maaşını alanlar maaşların yatıp yatmadığını sorguluyor. Peki; 7 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 7 KASIM!
Evde bakım maaşı henüz ödenmeye başlanmadı. Maaşlar ödendiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA!
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.
2021 yılının ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.
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