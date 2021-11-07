Bakanlık fırsatçılara göz açtırmıyor! 50 ilde kaçak yapı tespit edildi

Edinilen bilgilere göre, yapılan denetimler sonucunda bugüne kadar sit ve koruma alanlarında imar barışına aykırı 5 bin 704 yapı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, yaklaşık 3 bin yapının yıkıldığını belirterek, haklarında işlem yapılan diğer yapıların hukuki süreçlerinin devam ettiğini söyledi. Bilindiği gibi İmar Barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanlarını içeren yapıları kapsarken, çok sayıda fırsatçının bu tarihten sonra yeni yapılar inşa ettiği ortaya çıktı. Bu söz konusu yapılar için denetimlerin halen sürdüğünü belirten yetkililer, şu bilgileri verdi: "Bugüne kadar Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal Sit Alanları'nda toplamda 5 bin 704 adet İmar Barışı'na aykırı kaçak yapı tespit edildi. Bu tespitlerin 1.609 adeti Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde, 3 bin 557 adeti doğal sit alanlarında, 538 adeti ise hem Özel Çevre Koruma Bölgesi hem de doğal sit alanlarının içinde kalıyor."