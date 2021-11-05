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Enpara çöktü mü? Enpara.com EFT çalışıyor mu? Enpara EFT işlemleri yapılamıyor hatası!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021
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Enpara çöktü mü? Enpara.com EFT çalışıyor mu? Enpara EFT işlemleri yapılamıyor hatası!

Enpara çöktü mü? Enpara.com EFT çalışıyor mu? Enpara EFT işlemleri yapılamıyor hatası! Bireysel bankacılık uygulaması Enpara’ya giriş yapamayan kullanıcılar veya EFT işlemleri yapamayan kullanıcılar Enpara çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Enpara EFT sorunu yaşadığını dile getiriyor.

Enpara.com EFT çalışıyor mu? Enpara çöktü mü? Enpara EFT işlemleri yapılamıyor hatası veren kullanıcılar Enpara çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. Enpara.com EFT çalışıyor mu sorusunun cevabı sorgulanıyor. Eylül 2012 tarihinde, Finansbank tarafından temel bankacılık ihtiyaçlarının şubeler olmadan dijital ortamda yapılabileceği Enpara'da sıkıntılar yaşanıyor.

ENPARA ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Enpara EFT sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Enpara.com resmi sosyal medya hesabından "Kısa süreli teknik bir sorun yaşıyoruz, en hızlı şekilde gidereceğiz" açıklaması yapıldı.

ENPARA NEDİR?

Enpara.com, 2012 yılında QNB Finansbank tarafından kurulan, tüm hizmetlerini sadece dijital kanallar üzerinden sunan ve şubesiz olmasının kendisine yarattığı maliyet avantajını masrafsız ve avantajlı bankacılık anlayışıyla müşterileriyle paylaşan, Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankasıdır.

Enpara.com tamamıyla QNB Finansbank'a aittir ve QNB Finansbank çatısı altında 3663 numaralı şube koduyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

ENPARA MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Çözüm Merkezi telefon numarası 0850 222 3663'tür.

Çözüm Merkezi'mizdeki müşteri danışmanları sabah 08:00 ile gece 01:00 arasında hizmet vermektedir. Gece 01:00'dan sonra ulaşmak isterseniz, sesli yanıt sistemine mesaj bırakabilirsiniz.

Encard'ınızın veya Enpara.com Kredi Kartı'nızın kaybolması ya da çalınması gibi güvenlikle ilgili bildirimleriniz için günün her saati güvenlik ekipleri çağrılarınızı karşılayacaktır.

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