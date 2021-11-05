06 Kasım 2021, Cumartesi
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Son dakika: Bugün hesaplarda! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Tarımsal destekleme ödemesine başlıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Son dakika: Bugün hesaplarda! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Tarımsal destekleme ödemesine başlıyoruz

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "808 milyon 706 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere yapılacak destek ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

Çiğ Süt Desteği (2021 Nisan- Mayıs- Haziran) kapsamında 762 milyon 922 bin TL,

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği kapsamında 22 milyon 529 bin TL,

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 23 milyon 254 bin TL olmak üzere toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün (5 Kasım) gerçekleştiriyoruz.

Hayırlı, bereketli olsun."

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