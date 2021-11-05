Emeklinin yeni maaşı en az 1.736 TL! Ocak ayı yaklaşırken rakamlar da netleşiyor | İşte emeklinin Ocak hesabı
Milyonların merakla beklediği emeklinin Ocak zammı ile ilgili flaş gelişmeler var. 4 aylık enflasyon oranı en düşük emekli maaşının 1.736 TL olacağını gösteriyor. Esnafta 2.508, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda ise 2.800 liraya çıkacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 9.17 olacak. Peki, emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emeklinin Ocak ayındaki maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylarıyla yeni emekli maaşı...
Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, gözünü 2022'ye çevirdi. Yeni yıl zamla başlayacak.
Ocak ayında tüm emeklilerin maaşları artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Zam oranı için ipucu da var.
YÜZDE 9.17 TAHMİNİ
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.72 oldu. Geriye 2 veri kaldı. Kasım ve Aralık verilerine göre zam oranı artacak ya da azalacak.
Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 9.17 olacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.72 artışa göre en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engelli öğretmen ataması 2021 ön başvuru ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru şartları, kontenjanlar açıklandı mı?
- GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?
- TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
- Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...
- Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
- Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...
- Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...
- Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Jandarma bekçi alımı kritik takvim... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? İllerin listesi...
- 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...
- Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücret toplantısı ne zaman?