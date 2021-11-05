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Emeklinin yeni maaşı en az 1.736 TL! Ocak ayı yaklaşırken rakamlar da netleşiyor | İşte emeklinin Ocak hesabı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Emeklinin yeni maaşı en az 1.736 TL! Ocak ayı yaklaşırken rakamlar da netleşiyor | İşte emeklinin Ocak hesabı

Milyonların merakla beklediği emeklinin Ocak zammı ile ilgili flaş gelişmeler var. 4 aylık enflasyon oranı en düşük emekli maaşının 1.736 TL olacağını gösteriyor. Esnafta 2.508, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda ise 2.800 liraya çıkacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 9.17 olacak. Peki, emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emeklinin Ocak ayındaki maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylarıyla yeni emekli maaşı...

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, gözünü 2022'ye çevirdi. Yeni yıl zamla başlayacak.

Ocak ayında tüm emeklilerin maaşları artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.



Zam oranı için ipucu da var.



YÜZDE 9.17 TAHMİNİ
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.72 oldu. Geriye 2 veri kaldı. Kasım ve Aralık verilerine göre zam oranı artacak ya da azalacak.

Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 9.17 olacak.



NASIL DEĞİŞECEK?
Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.72 artışa göre en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.

Milyonlara yeni maaş hesabı MİLYONLARA YENİ MAAŞ HESABI

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