Emeklinin yeni maaşı en az 1.736 TL! Ocak ayı yaklaşırken rakamlar da netleşiyor | İşte emeklinin Ocak hesabı





NASIL DEĞİŞECEK?

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.72 artışa göre en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.

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