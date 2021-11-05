5 Kasım evde bakım maaşı yatan iller! Kasım ayı evde bakım parası yattı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller 5 Kasım! Kasım ayı evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parasının ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım ödemesinden faydalanan kişiler, 5 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi hakkında sorgulama yapıyor. İşte; Kasım ayı evde bakım parası hakkında merak edilen bilgiler!
5 Kasım evde bakım maaşı yatan iller! Kasım ayı evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan hasta veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşını alan kişiler, Kasım ayı maaşların durumunu merak ediyor. Peki; 5 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
5 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşları 5 Kasım tarihinde yatmadı. Evde bakım maaşlarının 15 Kasım'dan itibaren hesaplara yatması bekleniyor.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA!
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.
2021 yılının ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.
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