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Asgari ücret için bakanlıktan açıklama! Asgari ücret ne kadar olacak? Tahminler neler? 2022 asgari ücreti...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Asgari ücret için bakanlıktan açıklama! Asgari ücret ne kadar olacak? Tahminler neler? 2022 asgari ücreti...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada "Şu kadar olsun diye yetkim yok. İşçi ve işveren ile çalışma grubumuzun müzakeresi sonrasında ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tahminleri neler? İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili açıklama yaparak, "Şu kadar olsun diye yetkim yok. İşçi ve işveren ile çalışma grubumuzun müzakeresi sonrasında ortaya çıkacak" ifadesini kullandı.

BUGÜNKÜ KONUŞMASINDA NE DEMİŞTİ?

"Asgari ücretle ilgili hepimizin yaptığı hesaplar, bizim de yaptığımız değerlendirmeler var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunun için Türkiye çapında bir araştırma yaptırıyorum.

Yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan, farklı düzeylerde yani küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçileri, işverenleri, profesyonel yöneticileri bir de konuyla doğrudan doğruya alakası olmayan esnaf gibi başka mesleklerden insanları kapsayan bir araştırmayla toplumun beklentilerini, temennilerini ve mümkün olabileni ortaya koymaya çalışan bir araştırma yapıyoruz.

Bu sadece bir anket çalışması değil. Daha derinlemesine bir çalışmayla bunu ortaya koyacağız. Bu bizim için kamuoyu beklentisini, algısını gösterme şeklinde bir çalışma olacak. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim."

2022 asgari ücreti en az 3800 TL! 2022 ASGARİ ÜCRETİ EN AZ 3800 TL!

A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı.

YÜZDE 35-40 ARASINDA BİR RAKAM BEKLENİYOR

Asgari ücret dolar kuruna vurduğunuzda 80-90 dolarlık bir erime var. Herkesin söylediği gibi 45 yılın en yüksek zammı bekleniyor. Yüzde olarak yüzde 35-40 gibi bir orandan bahsediliyor.

ENFLASYON DÜNYADA KALICI OLABİLİR

Küresel anlamdaki enflasyon ve farklı etkenler var. Enflasyon küresel anlamda kalıcı olabilir. Bir süre daha yüksek görmeye devam edeceğiz. Bu hükümet tarafından kabul ediliyor.

HÜKÜMET İŞ VERENE DESTEK OLACAK

Hükümetin de prim anlamında iş verene de destek olmasını bekliyorum.

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