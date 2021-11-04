06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Balıkçılara destek ödemeleri yarın hesaplarda

Balıkçılara destek ödemeleri yarın hesaplarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2021
ABONE OL
Balıkçılara destek ödemeleri yarın hesaplarda

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara destekleme ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına (2 bin- 2 bin 900 TL'ye) çıkardık. Marmara'da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon TL destekleme ödemesini 5 Kasım Cuma günü yapacağız" ifadelerini kullandı.

Balıkçılara destek ödemeleri bu hafta yatıyor BALIKÇILARA DESTEK ÖDEMELERİ BU HAFTA YATIYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA