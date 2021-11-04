6 saatlik yolu 45 dakikaya düşürecek proje! Açılış tarihi belli oldu

Proje kapsamında 4 bin 800 dönümlük alanda mera ıslah çalışması yapıldığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Burada köylülerimize yem bitkisi, arpa, yulaf ve fiğ ekimi sağlıyoruz. Ayrıca küçük ve büyükbaş hayvanlar meradan yararlanıyor. Bazı köylere gittiğimizde, vatandaşlarımızın, firmanın çalıştığı noktalarda bazı serzenişleri ve rahatsızlıklarını işittik. Bu konuda Valilik olarak duyarlılık gösteriyoruz. Bu yapılan çalışmalar devletimiz, Kırklareli halkı ve ülkemiz için çok önemli. Firma ile çalışma esnasında zarar verdiği tüm yol altyapıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı protokol yaptık.