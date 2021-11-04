14.5 milyar TL destek geliyor! Milyonlara iş fırsatı olacak

KÖYDES'E 16.8 MİLYAR AKTARILDI

Geçen yılın sonu itibariyle belde ve köy nüfusu 5 milyon 878 bini geçerken bunun 3 milyonu erkek, 2.9 milyonu da kadınlardan oluşuyor. Nüfusun dörtte biri de 65 yaş ve üstü. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi'ne 2005-2021 döneminde yaklaşık 16.8 milyar lira kaynak aktarıldı. Küçük sulama yatırımlarıyla 74 bin hektar tarım alanı sulamaya kavuştu, 82 bin çiftçi ailesi bu yatırımlardan yararlandı, 1.118 ünitede de atık su yatırımı gerçekleşti.