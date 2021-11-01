Yapılandırılan borçları olanlar dikkat! Birinci taksitin ödemeleri için bugün son

Vergi ile diğer bir takım borçların yapılandırılması ile ilgili düzenlemeleri kapsayan 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine başvuru yapan 5 milyon 804 bin 861 mükellefin, yapılandırmanın bozulmaması için peşin veya ilk taksit ödemelerini en geç bugün ödemeleri gerekiyor.