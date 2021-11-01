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Yapılandırılan borçları olanlar dikkat! Birinci taksitin ödemeleri için bugün son

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Yapılandırılan borçları olanlar dikkat! Birinci taksitin ödemeleri için bugün son

Başvuru süresi biten, vergi ile diğer bir takım borçların yapılandırılması ile ilgili düzenlemeleri kapsayan 7326 sayılı Kanun'dan faydalanan mükelleflerin ilk taksit ödemeleri için bugün son! Peşin ödemelerde avantajlar nedir? İşte detaylar…

Vergi ile diğer bir takım borçların yapılandırılması ile ilgili düzenlemeleri kapsayan 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine başvuru yapan 5 milyon 804 bin 861 mükellefin, yapılandırmanın bozulmaması için peşin veya ilk taksit ödemelerini en geç bugün ödemeleri gerekiyor.

Haziranda uygulamaya konan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de bitti.

PEŞİN ÖDEMELERDE NE KADAR İNDİRİM YAPILIYOR?

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmış ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde değişiklik olmamıştı. Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri önem arz ediyor.

5 MİLYONU AŞKIN BAŞVURU

Yapılandırma yasasından yararlanmak üzere 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulunmuştu.

Bu kapsamda, 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılmış, 5 Ekim 2021 tarihine kadar 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirilmişti.

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