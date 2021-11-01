Yapılandırılan borçları olanlar dikkat! Birinci taksitin ödemeleri için bugün son
Başvuru süresi biten, vergi ile diğer bir takım borçların yapılandırılması ile ilgili düzenlemeleri kapsayan 7326 sayılı Kanun'dan faydalanan mükelleflerin ilk taksit ödemeleri için bugün son! Peşin ödemelerde avantajlar nedir? İşte detaylar…
Vergi ile diğer bir takım borçların yapılandırılması ile ilgili düzenlemeleri kapsayan 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine başvuru yapan 5 milyon 804 bin 861 mükellefin, yapılandırmanın bozulmaması için peşin veya ilk taksit ödemelerini en geç bugün ödemeleri gerekiyor.
Haziranda uygulamaya konan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de bitti.
PEŞİN ÖDEMELERDE NE KADAR İNDİRİM YAPILIYOR?
Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.
Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.
4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmış ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde değişiklik olmamıştı. Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri önem arz ediyor.
5 MİLYONU AŞKIN BAŞVURU
Yapılandırma yasasından yararlanmak üzere 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Alparslan (Uyanış) Büyük Selçuklu bugün (1 Kasım) var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?
- Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Öğretmenler Günü hafta içi mi hafta sonu mu?
- Dilek Erbahar kimdir? TÜBİTAK’ta çalışan Dilek Dündar Erbahar neden öldü?
- Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil internet neden açılmıyor? Denizbank müşteri hizmetleri numarası kaç?
- Kasım ayında avantajlı kredi fırsatları! Düşük faizle kredi veren bankalar! İhtiyaç kredisi faiz oranları Kasım 2021!
- Milyonları ilgilendiriyor! Emlak Vergisi 2. taksit ödeme nasıl yapılır? 2021 Emlak Vergisi 2. taksit ödeme son gün ne zaman?
- Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş oyuncuları kimler? Üç Kuruş konusu (hikayesi) nedir?
- Faturayla PTT şubesine gitmek yeterli! Devletten kara kış desteği! İhtiyaç sahibine elektrik yakacak yardımı...
- İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatı ne kadar? 2 Kasım LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?
- Adalet Bakanlığı PGM takvimi: 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları...
- Yemeksepeti CEO'su Mert Baki kimdir, kaç yaşında? Yemeksepeti Mert Baki kariyeri nasıl?