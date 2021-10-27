Benzin indirimi son dakika: 28 Ekim benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara 1 LT benzin kaç TL?

Son dakika... Benzin fiyatları ne kadar oldu? Dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanan akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 28 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre fiyatına 25 kuruş indirim yapıldığı öğrenildi. Peki, 28 Ekim benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara 1 LT benzin kaç TL? İşte haberin detayları...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 28 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere il bazında benzin fiyatları şu şekilde olacak:

(Benzin ve motorin fiyatları, firmalar tarafından rekabet ve serbesti nedeniyle illere göre küçük değişiklikler gösterebilir.)