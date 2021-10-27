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Benzin indirimi son dakika: 28 Ekim benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara 1 LT benzin kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2021
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Benzin indirimi son dakika: 28 Ekim benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara 1 LT benzin kaç TL?

Son dakika haberi... Benzin fiyatları ne kadar oldu? 28 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapıldı. Bu açıklamaların ardından benzin fiyatlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar hız kazandı. İl bazında benzin fiyatları ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 28 Ekim benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara 1 LT benzin kaç TL? İşte cevaplar...

Son dakika... Benzin fiyatları ne kadar oldu? Dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanan akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 28 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre fiyatına 25 kuruş indirim yapıldığı öğrenildi. Peki, 28 Ekim benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara 1 LT benzin kaç TL? İşte haberin detayları...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 28 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere il bazında benzin fiyatları şu şekilde olacak:

(Benzin ve motorin fiyatları, firmalar tarafından rekabet ve serbesti nedeniyle illere göre küçük değişiklikler gösterebilir.)

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 8,40

İstanbul motorin fiyatı: 8,18

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı: 8,54

Ankara motorin fiyatı: 8,24

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin fiyatı: 8,50

İzmir motorin fiyatı: 8,26

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya benzin fiyatı: 8,61

Antalya motorin fiyatı: 8,36

BALIKESİR AKARYAKIT FİYATLARI

Balıkesir benzin fiyatı: 8,54

Balıkesir motorin fiyatı: 8,32

KONYA AKARYAKIT FİYATLARI

Konya benzin fiyatı: 8,59

Konya motorin fiyatı: 8,34

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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