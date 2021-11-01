Son dakika: Binance çöktü mü? 1 Kasım Binance para çekme-yatırma işlemleri ne zaman düzelecek?

Binance çöktü mü? Binance uygulaması ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Binance tarafından yapılan son dakika açıklaması ile para çekme işlemlerinin askıya alındığını duyurdu. Binance borsasında kripto para yatırımı yapan vatandaşlar, Binance uygulamasının çöküp çökmediğini araştırıyor. Peki, Binance çöktü mü? 1 Kasım Binance para çekme-yatırma işlemleri ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...

BINANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Hemen şunu belirtelim ki, Binance borsasında sadece para çekme işlemleri askıya alındı. Binance tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde öncelikli olarak çalışıyor"

BINANCE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Binance ekibinin bunun üzerinde öncelikli olarak çalıştığını duyuran şirket, para çekme işleminin ne zaman düzeleceğine yönelik bir açıklama yapmadı.