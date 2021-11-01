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Son dakika: Binance para çekim işlemlerini askıya aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2021
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Son dakika: Binance para çekim işlemlerini askıya aldı

Son dakika haberine göre dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, kripto para çekim işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Öte yandan para çekme işlemlerinin ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

Binance, tüm para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirdi.

Binance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde öncelikli olarak çalışıyor" ifadelerinde bulundu.

Para çekme işlemlerinin ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

Binance çöktü mü, neden açılmıyor? BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

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