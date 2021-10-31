SON DAKİKA | AB ve ABD çelik ve alüminyum vergilerinde uzlaştı

AB ve ABD'nin çelik ve alüminyum ile ilgili küresel bir düzenleme için iş birliği başlatacaklarını belirten Dombrovskis, söz konusu anlaşmanın detaylarının ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından G20 programında açıklanacağını ifade etti.