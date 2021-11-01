Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil internet neden açılmıyor? Denizbank müşteri hizmetleri numarası kaç?

DENİZBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ NASIL BAĞLANILIR?

Müşteri hizmetlerinin kullanılması ile bir takım ürünlere başvurulabilir ve bazı hizmetler alınabilir. Bunun için öncelikle 0850 222 0 800 numaralı hat aranır. Ardından "5" rakamı tuşlanır. Tekrar "5" tuşuna basılır. Ardından "0" tuşuna basılır. Böylece müşteri temsilcisi ile görüşülebilir.