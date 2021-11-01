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Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil internet neden açılmıyor? Denizbank müşteri hizmetleri numarası kaç?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021
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Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil internet neden açılmıyor? Denizbank müşteri hizmetleri numarası kaç?

Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil internet neden açılmıyor sorusuna yüzbinlerce banka müşterisi yanıt arıyor. Bankanın mobil ve internet bankacılığına bir süredir erişim sağlanamadığı belirtiliyor. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapan müşteriler, Denizbank çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. Peki; Denizbank mobil neden açılmıyor? Denizbank internet neden açılmıyor?

Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil neden açılmıyor? Denizbank internet neden açılmıyor? Denizbank'a yaşanan erişim sorunları nedeniyle banka müşterileri sorunun yanıtını araştırıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda müşterilerin bankaya erişemediği belirtiliyor. Peki; Denizbank çöktü mü?

DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Bankanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Merhaba, geçicici süreliğine yaşadığınız olumsuz deneyim için üzgünüz, ilgili ekiplerimiz sorunun giderilmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

DENİZBANK NEDEN AÇILMIYOR?

Denizbank'ın internet bankacılığı sistemi çöktü. Kullanıcılar saatlerdir internet bankacılığını kullanamadığını ifade ediyor. Sosyal medyada itirazlarını dile getiren vatandaşlar, alım satım dahil hiçbir işlem yapamadıklarını söyledi.

DENİZBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ NASIL BAĞLANILIR?

Müşteri hizmetlerinin kullanılması ile bir takım ürünlere başvurulabilir ve bazı hizmetler alınabilir. Bunun için öncelikle 0850 222 0 800 numaralı hat aranır. Ardından "5" rakamı tuşlanır. Tekrar "5" tuşuna basılır. Ardından "0" tuşuna basılır. Böylece müşteri temsilcisi ile görüşülebilir.

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