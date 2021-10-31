Yerlilerin varlıkları milli geliri aştı! TL’ye geçiş hızlandı

Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları pandemi öncesi olan 2020 mart sonuna göre yüzde 54 oranında, 2.1 trilyon lira tutarında arttı. Mart 2020'den bu yana TL mevduatı yaklaşık 500 milyar lira artarak 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde kurdaki artışın etkisiyle döviz tevdiat hesapları 1.3 trilyon liradan 2 trilyon 36 milyar liraya çıkarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) 867 milyar liradan 1 trilyon 285 milyara ulaştı.