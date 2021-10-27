Son dakika: Bitcoin neden düşüyor? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor, yükselecek mi? Son durum...

Son dakika... Bitcoin neden düşüyor? Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Bitcoin fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. 27 Ekim'de %6 seviyesinde düşüş yaşayan Bitcoin 58 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin ile birlikte birçok kripto paranın da düşüş yaşaması sonrası yatırımcılar düşüşün neden gerçekleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Bitcoin neden düşüyor? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor, yükselecek mi? İşte haberin detayları...

BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

20 Ekim'de 67.276 dolar, 25 Ekim'de ise 63.710 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan Bitcoin, 27 Ekim'de ani bir düşüş yaşayarak 58 bin dolara geriledi. Öncü kripto para biriminin düşüş nedeni ise henüz bilinmiyor.

BİTCOİN YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlardan kripto paralar hakkında dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.