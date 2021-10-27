Son dakika: Bitcoin neden düşüyor? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor, yükselecek mi? Son durum...
Son dakika... Bitcoin neden düşüyor? İki gün önce 63.710 seviyesine yükselen Bitcoin, çarşamba günü 58 binli seviyelere kadar geriledi. Bitcoin ile birlikte birçok alt coinlerde de düşüş yaşanıyor. Kripto paralardaki bu düşüşün ardından alım-satım yapmak için bekleyişte olan yatırımcılar, düşüşün nedenini araştırmaya başladı. Peki, Bitcoin neden düşüyor? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor, yükselecek mi? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Bitcoin neden düşüyor? Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Bitcoin fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. 27 Ekim'de %6 seviyesinde düşüş yaşayan Bitcoin 58 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin ile birlikte birçok kripto paranın da düşüş yaşaması sonrası yatırımcılar düşüşün neden gerçekleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Bitcoin neden düşüyor? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor, yükselecek mi? İşte haberin detayları...
BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?
20 Ekim'de 67.276 dolar, 25 Ekim'de ise 63.710 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan Bitcoin, 27 Ekim'de ani bir düşüş yaşayarak 58 bin dolara geriledi. Öncü kripto para biriminin düşüş nedeni ise henüz bilinmiyor.
BİTCOİN YÜKSELECEK Mİ?
Uzmanlardan kripto paralar hakkında dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Bazı analistler Bitcoin'in 54.000 dolara gerileyeceğini, ancak bunun yükselişin sonu olmayacağını açıkladı. Orta ve uzun vadede daha fazla yükseliş getirebileceğini bildiren analistler, 66.000 dolarlık çizginin üzerine çıkıldığında yukarı yönlü hareketin başlayacağını tahmin ettiklerini duyurdu. Kimi uzmanlar Bitcoin'in 100.000 dolara yükseleceğini de açıkladı. Ancak, kripto paralarda herhangi bir dayanağı olmayan bu şekildeki yönlendirmelere itibar edilmemesi, yatırımcıların işlem yaparken dikkatli olması gerekiyor.
National Bureau of Economic Research (NBER) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Bitcoin'deki ilk 10 bin bireysel yatırımcı, dolaşımdaki kripto para biriminin yaklaşık üçte birini kontrol ediyor.
Çıktığı günden bu yana ilk sahipleri merak edilen Bitcoin'e en fazla sahip olanların bireyler değil, diğer yatırımcılar adına Bitcoin'e sahip olan borsalar ve diğer kuruluşlar olduğu belirtilirken, kişi yoğunluğunu tahmin etmenin zor olduğu aktarıldı.
8,5 MİLYON BİTCOİN...
Büro tarafından yapılan araştırmada, aracılara ve bireylere ait adresler arasında farklılaştırma sağlayan bir veri toplama yöntemi kullanarak, geçen yılın sonunda aracıların yaklaşık 5,5 milyon ve bireylerin yaklaşık 8,5 milyon Bitcoin'i kontrolleri altında tuttuğunun belirlenebildiği aktarıldı.
Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları Igor Makarov ve Antoinette değişmediğini, "En büyük adreslerin bazılarının aynı varlık tarafından kontrol edildiğini göz ardı edemeyiz, çünkü bu konsantrasyon ölçümü büyük olasılıkla yetersiz kalıyor" dedi.
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